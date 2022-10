Policía de Wheat Ridge apuñalado hace 6 meses vuelve a su trabajo

(NOTICIAS YA).- Un oficial de policía de Wheat Ridge que resultó gravemente herido cuando fue apuñalado mientras estaba de servicio a principios de este año ahora está de vuelta en el trabajo. Allan Fischer ha sido oficial de patrulla en el Departamento de Policía de Wheat Ridge durante 20 años. Hizo un cambio de carrera a la policía cuando tenía 40 años después de que lo despidieran de su trabajo corporativo.

“Cuando quería ser policía, quería ser policía en la calle”, dijo. “Lo mejor de ser un policía en la calle es que, aparte de hacer el trabajo y todo eso, hombre, cuando te vas, no te llevas ningún trabajo a casa”. Dijo que los peligros potenciales que enfrentan los oficiales en servicio nunca lo asustaron.

Mientras respondía a una llamada en un parque de casas móviles el 13 de abril, Fischer fue apuñalado varias veces en la cara, el cuello, el pecho y la espalda. Según el agente de más de 40 años de edad, casi se desangra por sus heridas.

“Con mucho, el más grave fue en su cuello. Estaba perdiendo mucha sangre muy rápidamente”, dijo el oficial Tyson Shaul quien asistio a Fischer.

Shaul usó una gasa especializada con un coagulante del botiquín médico de su patrulla para ayudar a frenar la pérdida de sangre.

Fischer sobrevivió pero sufrió daños importantes en el lado izquierdo de la cara.

“Me apuñaló justo detrás de la oreja, a lo largo del área del cuello, una vez en el pecho, una vez en la espalda y me cortó un montón de nervios cuando lo hizo, así que es por eso que tengo un poco de parálisis de Bell. Mira. Y mi ojo, uno de los nervios que cortó fue el ojo”, dijo.

El agente, todavía tiene visión en su ojo izquierdo, pero está oscurecida porque no puede abrir o cerrar el párpado por sí mismo. El oficial Fischer dijo que está contento de estar vivo, pero que a menudo también se siente frustrado por sus limitaciones. Por ejemplo, no puede conducir y ya no puede trabajar como patrullero.