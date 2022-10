Geiser rompe la calle y daña vehículos y casas en Lakewood

(NOTICIAS YA).-La mañana de este domingo 9 de octubre los residentes de la calle Sunshine en Lakewood despertaron de manera sorpresiva con un estallido en la calle, era el pavimento quebrándose y volando por los aires para caer sobre los vehículos estacionados en la calle.

An early morning wakeup call, courtesy of a geyser from a water main break. WMFR Truck 14 responding to the scene in the 7600 blk. of Sunshine Peak around 6:15 this morning. Minimal damage to the home, however chunks of pavement and rocks also damaged vehicles close by. pic.twitter.com/7vh8QotJcO

— WestMetroFire (@WestMetroFire) October 9, 2022