Nombran autopista en Houston con el nombre de Vanessa Guillén

(NOTICIAS YA).- La tarde del 8 de octubre dieron a conocer que una parte de la autopista tres del condado de Harris llevará el nombre de “Vanessa Guillen Memorial Highway”, esto como una forma de honrar a la soldado que fue asesinada en Fort Hood en el 2020.

El Sheriff del Condado de Harris, Ed González, compartió desde su cuenta personal de Twitter lo siguiente:

“Un segmento de la Autopista 3 ha sido denominado “Carretera Conmemorativa Vanessa Guillén”. Gracias @CarolforTexas @RepMorales145y #txlege por hacerlo realidad. Y a la familia Guillén por su continuo apoyo y defensa. Gracias a todos por asegurarse de que su legado viva”.

A segment of Hwy 3 has been named “Vanessa Guillen Memorial Highway”. Thx @CarolforTexas @RepMorales145 and #txlege for making it happen. And to the Guillen family for their continued support and advocacy. Thanks to all for making sure her legacy lives 1/2 pic.twitter.com/mZTeLUAQ5W

— Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) October 8, 2022