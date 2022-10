Policía de Boulder pide ayuda para localizar a adolescente perdida

(NOTICIAS YA).-Desde el pasado 30 de septiembre está en calidad de desaparecida Chloe Campbell una adolescente de 14 años, quien fue vista por última vez en un partido de futbol de Boulder High y que, de acuerdo a un comunicado del Departamento de Policía de Boulder, podría haber estado en contacto con algunas de sus amistades.

La familia de la menor de edad se encuentra muy angustiada por esta situación e incluso el hermano de la menor publicó un mensaje en Twitter con palabras fuertes, exigiendo a la policía de Boulder para que hiciera algo al respecto.

Damnit @boulderpolice get off your ass and find this child! Have you ever met a 14yr old kid? Not usually trusted to make sound rational decisions. #boulder #chloecampbell https://t.co/9spB96aJla

— John Andrew Ramsey (@JRamsey_Truth) October 8, 2022