Boleto ganador de Mega Millions fue vendido en Los Angeles: 3.1 mdd

(NOTICIAS YA).-Para el sorteo de la lotería Mega Millions celebrado la noche del viernes no se vendió ningún boleto que acertara a los seis números, sin embargo, sí hubo un ganador de un premio de 3.1 millones de dólares y fue expedido en Culver City.

El ticket que acertó a cinco números, sin el número Mega, fue vendido en Culver City Elks Lodge, en 11160 Washington Place, y se hizo acreedor a un premio de 3 millones 135 mil 094 dólares, de acuerdo con información de la Lotería de California.

Los números que resultaron sorteados el viernes fueron 6, 11, 29, 36, 55, y el número Mega fue el 21, en el concurso que tuvo un premio mayor estimado de 410 millones de dólares.

A lucky #CALottery ticket purchased at the Culver City Elks Lodge on Washington Place is now worth more than $3.1 million! Winning numbers and more here.https://t.co/YvOE03s2zE

— CA Lottery Press (@calotterypress) October 8, 2022