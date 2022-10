Los Padres se enfrentarán a los Dodgers tras vencer a los Mets de Nueva York en polémico partido

(NOTICIAS YA).- Los Padres de San Diego abrirán la Serie Divisional de la Liga Nacional contra los Dodgers de Los Ángeles este martes en el Dodger Stadium, tras derrotar a los Mets de Nueva York gracias en gran medida a Joe Musgrove.

Musgrove limitó a los Mets de Nueva York a un hit en siete entradas con una victoria por 6-0 en el Juego 3 el domingo en Nueva York para ganar la serie al mejor de tres juegos a uno, expulsando a un equipo de la postemporada que había ganado 101 juegos en la temporada regular, 12 más que los Padres.

“Ganamos el primer juego, ellos ganaron el segundo y Joe Musgrove lanzó el tercer juego para nosotros”, dijo el manager de los Padres, Bob Melvin.

“Eso fue algo que hablamos en nuestro paseo desde el bullpen al juego, ahora es el momento de confiar en todo lo que hicimos. Todo para lo que nos preparamos es este momento. Lo último que le dije es que voy a lanzar el juego de mi vida”, dijo Musgrove, graduado de la Escuela Secundaria Grossmont en El Cajon.

Musgrove estaba calentando para la sexta entrada cuando el manajer de Nueva York, Buck Showalter, salió del banquillo y habló con el árbitro de primera base Alfonso Márquez.

Los seis árbitros se apiñaron y luego fueron al montículo mientras Márquez, el jefe de equipo, palpó el guante, la gorra y las orejas de Musgrove, aparentemente buscando cualquier sustancia pegajosa ilegal, no se encontró ninguno.

En su conferencia de prensa posterior al juego, Showalter dijo que pidió el cheque porque “estamos al tanto de muchas cosas que van en esa dirección”.

“Estoy a cargo de hacer lo mejor para los Mets de Nueva York. Si se me hace ver como me hace ver o lo que sea, voy a hacerlo cada tiempo y vivir con las consecuencias. No estoy aquí para no lastimar los sentimientos de alguien. Voy a hacer lo mejor para nuestros jugadores y los Mets de Nueva York. Yo sentí que eso era lo mejor para nosotros en este momento”, destacó Showalter.

Por su parte, Musgrove dijo que pensaba que Showalter “estaba buscando algún tipo de sustancia que me ayudaba a hacer girar la pelota o algo así. Lo he visto antes. Creo que lo ha hecho antes”.

Robert Suárez lanzó una octava entrada perfecta para los Padres, golpeando dos. Josh Hader lanzó una novena entrada perfecta en su primera aparición en la serie, incluyendo ponchar al primer bate Tomas Nido.

Los Padres agregaron una carrera en el quinto con sencillo de Manny Machado y dos en el octavo con sencillo de Juan Soto para ganar su quinta serie de postemporada desde que ingresó a la Liga Nacional en 1969 y el primero desde una serie de comodines contra los Cardenales de San Luis.

El Juego 2 se jugará el miércoles, también en el Dodger Stadium, siguiendo el jueves libre, la serie al mejor de cinco se trasladará a Petco Park el viernes para el Juego 3 en lo que será el primer juego de postemporada en Petco Park con fanáticos desde 2006.

El Juego 4, de ser necesario, se jugaría el sábado en Petco Park y el Juego 5 se jugaría el domingo en el Dodger Stadium.

Con información de City News Service.