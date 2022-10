Biden condena ataque con misiles rusos a Ucrania; G7 se reúne tras bombardeo

(NOTICIAS YA).- Tras los múltiples bombardeos a Kiev y otras 13 ciudades de Ucrania por parte de Rusia como respuesta del ataque de Crimea el fin de semana.

Los ataques dejaron al menos 19 muertos y 105 heridos, según la información de medios locales.

En redes sociales, usuarios también informaron imágenes de como quedaron las zonas después de ataque.

Today there are massive rocket attacks on #Kharkiv #Kiev #Lviv #Kremenchuk #IvanoFrankivsk

A huge number of people were killed and even more wounded

⚡️Hundreds of thousands of citizens descended into the subway to wait out the bombing of Kiev#UkraineWar pic.twitter.com/9Ez1vYnOsu

— Катерина 🇺🇦🌻 (@ekaterinaNWO) October 10, 2022