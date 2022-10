Joven hispana desaparecida es hallada muerta en un barranco en Fresno

(NOTICIAS YA).-Tras dos meses de búsqueda, la joven hispana Jolissa Fuentes fue hallada muerta la noche del lunes, cerca de la carretera de Pine Flat Lake, según informó la Oficina del Alguacil del Condado de Fresno.

El cadáver fue localizado junto a su vehículo en un barranco a 250 pies de profundidad a un lado de la autopista Trimmer Springs Road.

Según la conferencia de prensa, la joven tuvo un accidente vehicular que ocasionó que saliera de la carretera y cayera al precipicio.

Fue gracias a que un jefe policial que encontró huellas de neumáticos que atravesaban la vegetación y caían por un acantilado, que las autoridades pudieron ubicar los restos de la joven y su auto.

La joven de 22 años fue vista por última vez el domingo 7 de agosto, alrededor de las 4:00 am., mientras se alejaba de una tienda de conveniencia ubicada en una gasolinera Arco, cerca de las avenidas Nebraska y Highland, en la localidad de Selma.

Los detalles y las causas del accidente están siendo investigadas por la Patrulla de Carretas de California.

If you know of #JolissaFuentes whereabouts, contact your nearest law enforcement agency. You may dial 911 for immediate help. @SelmaCaPolice pic.twitter.com/nSo5TVXHUg

— Fresno Co Sheriff (@FresnoSheriff) August 17, 2022