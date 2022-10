Pronostican cielos nublados y lluvias esta semana para la frontera de California

(NOTICIAS YA).-Cielos nublados con un leve descenso en las temperaturas y probabilidad de lluvias fueron pronosticados para esta semana en la zona fronteriza de California, de acuerdo al National Weather Service.

“Tormentas eléctricas apareciendo esta mañana… se desarrollarán sobre las montañas y los desiertos altos la tarde del martes, y algunas llegarán a los valles y posiblemente incluso a la costa al final de la tarde y al anochecer”, informó a través de sus redes sociales.

El pronóstico para esta semana en la región de San Diego, indica días nublados con máximas de 72° con un descenso de hasta 68° en el día y mínimas de 63° por las noches conforme avanzan los días.

Por otro lado, para la región de Tijuana, de igual forma el miércoles alcanzará una máxima de 73° con cielos nublados. Las temperaturas descenderán para el día sábado con una mínima de 60° y probabilidad de lluvia.

Storms continue to develop and drift west over the coastal waters. A few storms have begun to pop up over the mountains and into the high desert. Look for activity to increase over the next few hours. #CAwx pic.twitter.com/kQBvJ3kNnc

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) October 11, 2022