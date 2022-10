VIDEO VIRAL: Aterroriza a niños de guardería ¡con máscara de Halloween!

(NOTICIAS YA).-Maestra de guardería en Missisipi aterroriza a niños con máscara de Halloween y todo queda captado en video.

La cuidadora entró al salón con una aterradora máscara para asustar a un grupo de niños pequeños y el video que circula en redes, está causando indignación, de acuerdo con la pubicación de El Diario.

En las imágenes se puede ver a la exempleada de dicha guardería mientras porta una máscara del personaje de "Scream" y, con movimientos lentos e intimidantes, se acerca a los niños para asustarlos... de uno a uno.

La grave situación llegó a oídos de los superiores y, la docente; así como otros empleados que fueron testigos y que estuvieron presuntamente involucrados, fueron despedidos.

Usuarios han comentado sobre la cruel "broma" de esta docente. En twitter, el usuario Philip Lewis compartió el aterrador video, que ahora es viral:

Four Mississippi day care workers have been fired following viral videos showing one worker scaring children in a Halloween maskhttps://t.co/JUeOPY835U

pic.twitter.com/pz4T8trUlU

— philip lewis (@Phil_Lewis_) October 9, 2022