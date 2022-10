Arrestado por conducir con máscara de payaso y arma falsa en Carlsbad

(NOTICIAS YA).-Un hombre de 44 años fue arrestado por elementos de la Policía de Carlsbad el martes por la noche por conducir con una máscara de payaso y un arma falsa, informaron autoridades locales.

Los hechos ocurrieron en la cuadra 2200 de Palomar Airport Road, bajo sospecha de robo de automóvil, según registros públicos publicados por el departamento.

Antes del arresto, la policía recibió una notificación de reconocimiento automático de matrículas (ALPR) que alertaba sobre un Honda Civic robado en Palomar Airport Road y Melrose Drive.

Ante la situación los oficiales procedieron a seguir el vehículo que se dirigía hacia al oeste. Al darle alcance y registrar el vehículo, encontraron una máscara de payaso, una réplica de una pistola y lo que parecía ser un quiosco de auto check-in robado de un hotel.

After receiving an ALPR notification, Officers find and arrest a 44-year-old man in a stolen car and find replica handgun and clown mask.

Call us if you need us. We are out here for you.

— Carlsbad Police (@CarlsbadPolice) October 12, 2022