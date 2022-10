Consulado de México realizará actividades gratuitas para todas las personas

El Consulado de México en Las Vegas anunció serie de ayudas gratuitas para la comunidad

“No importa su estatus migratorio y algo bien importante tiene que ser mexicanos, todos pueden venir no importa si son de otra nacionalidad.”

Con la llegada de Octubre, el consulado dio a conocer una serie de actividades que se llevarán a cabo en las próximas semanas, relacionadas con temas financieros como inversión, bancarización, apertura de cuentas bancarias, programas para compradores de vivienda, entre otros.

“Son actividades de todo el mes y tenemos muchas jornadas de vacunación, tenemos mesas informativas, revisiones visuales, revisiones dentales varias ferias de salud todos estos servicios son gratuitos, y que sepan todas las opciones que tienen independiente de que tengan o no un seguro médico.”

La cónsul de asuntos comunitarios Lourdes, dijo que todos califican para este tipo de ayudas por parte del consulado sin importar su estatus migratorio…

“Todas las jornadas de vacunación son gratuitas tenemos vacunas generales, del covid de la influenza aquí todo mundo dice la vacuna del flu no, todas esas vacunas son gratis, todas las revisiones son gratis .”

Las siguientes series de actividades se llevarán a cabo comenzado el Miércoles 12 de octubre a las tres de la tarde un taller virtual de tramite de documentacion personal, Viernes 14, Ruta de Salud Vacunas Covid-19 y Referencias de Salud,Viernes 14 de Octubre Jornada de Vacunación contra Influenza,Martes 18 de Jornada de Salud de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Octubre 19 Clases de entrenamiento para cuidar ninos en su hogar entre otros servicios, Viernes 31 de Octubre otra Jornada de Vacunación contra la influenza de 10 de la mañana una de la tarde, a partir de este mismo mes, las despensas ya no se repartirán en el consulado ahora se se ofrecerán en estos centros de distribución que usted ve en pantalla, además también estarán ofreciendo un diagnóstico migratorio los días: 5 y 26 de octubre una consulta gratuita con un abogado especialista llamando al número (702)477-2718 y el 24 de octubre a las diez de la mañana de manera presencial .

“Muchas veces hay una confusión en la comunidad si no tengo un estatus si no tengo un numero de social muy probablemente no voy a poder acceder a los servicios no es así todos los servicios que están aquí en el estado de Nevada, hablamos en el estado de nevada por qué estamos aquí son completamente accesibles para todos.”