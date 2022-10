Caminos rurales de California son los más peligrosos en todo EE. UU.

(NOTICIAS YA).-La tasa de muertes por accidentes de tránsito en las carreteras rurales no interestatales de California es casi dos veces y media la tasa de muertes en todas las demás carreteras del estado: 2.62 muertes por cada 100 millones de millas recorridas por vehículo frente a 1.08, y es la séptima más alta en la Nación.

Esto es según un nuevo informe publicado por TRIP, una organización nacional sin fines de lucro dedicada a la investigación del transporte.

El sistema de transporte rural de Estados Unidos necesita reparaciones y modernización para respaldar el crecimiento económico y mejorar la seguridad vial, pero el país enfrenta una acumulación de $180 mil millones en fondos para las reparaciones y mejoras necesarias en el sistema de transporte rural.

El informe, “Conexiones rurales: Examen de las necesidades de seguridad, conectividad, condición y financiación de los caminos y puentes rurales de Estados Unidos” evalúa la seguridad y el estado de los caminos y puentes rurales del país y determina que el sistema de transporte rural del país necesita mejoras inmediatas para abordar carreteras y puentes deficientes, altas tasas de accidentes y conectividad y capacidad inadecuadas.

Los caminos, carreteras, vías férreas y puentes en las áreas rurales del país enfrentan una serie de desafíos importantes: carecen de la capacidad adecuada; no logran proporcionar los niveles necesarios de conectividad a muchas comunidades; y no pueden soportar adecuadamente el aumento de los viajes de carga en muchos corredores. Los caminos y puentes rurales tienen deficiencias y deterioro significativos, carecen de muchas características de seguridad deseables y los caminos rurales que no son interestatales experimentan choques de tránsito fatales a un ritmo mucho más alto que todos los demás caminos y carreteras.

El siguiente cuadro clasifica a los estados en función de su tasa de pavimentos rurales en malas condiciones, la proporción de puentes rurales calificados como pobres/estructuralmente deficientes y las tasas de mortalidad en caminos rurales no interestatales.

Hubo mil 35 muertes en las carreteras rurales no interestatales de California en 2020. Es más probable que las carreteras rurales tengan carriles angostos, arcenes limitados, curvas pronunciadas, peligros expuestos, desniveles en el pavimento, pendientes pronunciadas y zonas despejadas limitadas a lo largo de los costados de las carreteras.

El siete por ciento de los puentes rurales de California están clasificados en malas condiciones/estructuralmente deficientes: el 20tasa más alta del país. Los puentes calificados como pobres/estructuralmente deficientes tienen un deterioro significativo en los componentes principales del puente y, a menudo, se colocan para reducir el peso o se cierran al tráfico, restringiendo o redirigir vehículos grandes, incluidos equipos agrícolas, camiones comerciales, autobuses escolares y vehículos de servicios de emergencia.

El informe encuentra que el 12 por ciento de los caminos rurales de California están clasificados en malas condiciones y el 16 por ciento están en condiciones mediocres.

El sistema de transporte rural de Estados Unidos proporciona el primer y último eslabón de la cadena de suministro desde la granja hasta el mercado, conecta a los fabricantes con sus clientes, respalda la industria del turismo y permite la producción de energía, alimentos y fibras. Los estadounidenses rurales dependen más de la calidad de su sistema de transporte que sus contrapartes urbanas, con viajes en vehículos en comunidades rurales que promedian aproximadamente un 50 por ciento más que en comunidades urbanas.

Promulgada como ley en noviembre de 2021, la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos (IIJA, por sus siglas en inglés) brindará un impulso significativo a la inversión federal en carreteras, puentes y tránsito y ofrece una oportunidad para que la nación progrese en la mejora de la seguridad, la confiabilidad y la condición de los Estados Unidos. sistema de transporte.

“Las contramedidas de seguridad vial, como las barreras de cables medianas, las franjas sonoras y las barandillas, se encuentran entre las formas más rentables de prevenir accidentes de tránsito y salvar vidas cuando ocurren”, dijo Jake Nelson, director de investigación y defensa de la seguridad vial de la AAA. “En un momento en que nuestra nación está registrando un récord de muertes por accidentes de tránsito, las inversiones en transporte deben priorizar la reducción de las lesiones por accidentes de tránsito donde podemos tener el mayor impacto: las carreteras rurales”.

El IIJA proporcionará $ 454 mil millones durante el período de cinco años de 2022 a 2026 para inversiones en carreteras y tránsito, lo que resultará en un aumento del 38 por ciento en la inversión federal en 2022.

El IIJA incluye un programa de subvenciones de transporte rural de superficie de $ 2 mil millonesque apoyará proyectos para mejorar y expandir la infraestructura de transporte terrestre en áreas rurales para aumentar la conectividad, mejorar la seguridad y confiabilidad del movimiento de personas y carga, y generar crecimiento económico regional y mejorar la calidad de vida.

“Los agricultores y ganaderos dependen de los caminos rurales, las carreteras y los puentes para llevar insumos críticos como fertilizantes y piensos a la granja y para llevar sus productos al mercado”, dijo Zippy Duvall, presidente de la American Farm Bureau Federation.

“Como han puesto de relieve los desafíos recientes de la cadena de suministro, los retrasos y los costos del transporte reducen nuestra rentabilidad y competitividad e impactan la calidad de vida rural. La promulgación del IIJA brindará un impulso significativo a la inversión federal en carreteras y puentes y ofrece la oportunidad de mejorar la seguridad, la confiabilidad y el estado del sistema de transporte de Estados Unidos”.

“Una red de transporte confiable, segura y bien conectada es fundamental para que las empresas, los agricultores y los productores estadounidenses lleguen a mercados importantes para sus productos y garanticen el apoyo y el fortalecimiento continuos de la economía de nuestra nación”, dijo John Drake, vicepresidente de transporte, infraestructura, política de la cadena de suministro en la Cámara de Comercio de EE. UU. “El impulso significativo de las inversiones federales en nuestras carreteras, puentes y puertos proporcionado por el IIJA será vital para la capacidad de estos estadounidenses de seguir siendo competitivos en el mercado global al tiempo que proporciona las mejoras que tanto necesita el sistema de transporte de nuestra nación”.

“La salud de la economía de la nación y la seguridad y calidad de vida en las pequeñas comunidades y áreas rurales de los Estados Unidos dependen de nuestro sistema de transporte rural”, dijo Dave Kearby, director ejecutivo de TRIP. “Proporcionar a la nación una red de transporte rural que respalde la economía rural de los Estados Unidos y apoye su desarrollo futuro requerirá que los EE. UU. inviertan en un sistema de transporte rural que sea seguro, eficiente y bien mantenido, y que proporcione movilidad y conectividad adecuadas para las comunidades rurales de la nación”.