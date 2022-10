FOTOS: Un ganso invade el juego de Los Padres y se roba el show

(NOTICIAS YA).-El vuelo de un ganso que aterrizó en pleno juego entre los Padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles, provocó un breve retraso durante el partido de playoffs de la Liga Nacional el miércoles por la noche.

El ave voló hacia el Dodger Stadium y aterrizó en el jardín derecho poco profundo con dos outs en la octava entrada; se posó en el césped cuando Gavin Lux de los Dodgers conectó un sencillo a la derecha y fue así como comenzó la persecución, detalló CBS.

El ganso se quedó unos cuantos lanzamientos hasta que los árbitros llamaron a un equipo para sacarlo del campo.

El personal de mantenimiento se acercó al ganso, pero el ave despegó. Voló todo el camino hasta cerca del círculo de espera de los Dodgers, donde estaba parado Cody Bellinger. Se estremeció y se alejó de él.

Con un contenedor de basura de plástico azul, la tripulación se acercó nuevamente al ganso. Voló al cuadro interior cerca de la tercera base. Un trabajador corrió y puso una toalla sobre el ganso y lo tiró al contenedor.

“Simplemente no quería lastimarlo. Creo que estaba herido cuando aterrizó, así que no me gustó ver eso, pero supongo que fue buena suerte para nosotros”, dijo el bateador de los Padres, Manny Machado.

Los Padres vencieron a los Dodgers 5-3 para empatar la Serie Divisional al mejor de cinco a un juego cada uno. Por su parte, el ganso se robó el show en las redes sociales.

“Las luces brillantes pueden desorientar a las aves que migran de noche, por eso hacen eso”, publicaron algunos usuarios en Twitter.

Ésta no es la primera vez que a un animal se le ocurre invadir un terreno de juego de Grandes Ligas. En el 2018, otro ganso apareció en el partido Angelinos-Tigres en el Comerica Park e incluso se estrelló contra la pizarra gigante.

