Organizaciones demandan a ICE por impedir que abogados se comuniquen con inmigrantes

(NOTICIAS YA).- Demandan a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) y es que según un grupo de organizaciones que brinda servicios de inmigración, ICE, impide que abogados de inmigrantes se comuniquen con los detenidos en los centros de detenciones de Texas, Arizona, Florida y Luisiana, así lo dio a conocer UNIVISION.

En la demanda alegan que defenderán los derechos de permanencia en Estados Unidos de los inmigrantes.

Impugnaron la falta de garantía e incumplimiento de requisitos constitucionales en las políticas de ICE.

El grupo de organizaciones que están detrás de la demandan son , servicios legales sin fines de lucro, Americans for Immigrant Justice (AIJ), Florence Immigrant and Refugee Rights Project (FIRRP), Immigration Justice Campaign for the American Immigration Council (IJC), Immigration Services and Legal Advocacy ( ISLA), y el Centro de Educación y Servicios Legales para Refugiados e Inmigrantes (RAICES).

Los inmigrantes trasladados a Martha's Vineyard serán elegibles para solicitar visas destinadas a víctimas de actos criminales

Los inmigrantes que fueron trasladados a Martha's Vineyard el mes pasado como parte de la campaña del gobernador de Florida, Ron DeSantis, serán elegibles para solicitar visas destinadas a víctimas de crímenes que ocurren en Estados Unidos, según una abogada que representa a cinco de esas personas.

El mes pasado, dos aviones recogieron a 48 inmigrantes en San Antonio —no en Florida—, y los dejaron en Martha's Vineyard, una isla ubicada frente a la costa de Massachusetts que durante mucho tiempo ha sido conocida como un destino elegante de verano para personas adineradas.

La medida, que provocó una rápida condena, fue una afrenta contra el gobierno de Joe Biden por sus políticas fronterizas y rápidamente provocó demandas y una investigación por parte de la Oficina del Sheriff del condado de Bexar, Texas, que incluye a San Antonio.

Con información de CNN.

