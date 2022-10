Fiesta en Condado Adams deja un muerto y "múltiples heridos"

(NOTICIAS YA).- Un tiroteo durante una fiesta en una casa del Condado Adams dejó un saldo de un muerto y “múltiples” lesionados.

Alrededor de las 3 de la mañana del sábado, los oficiales del Alguacil de dicho condado (ACSO, por sus siglas en inglés) recibieron reportes de disparos durante una fiesta en casa.

De acuerdo con 9News, la vivienda en cuestión se ubica en el área del bulevar Greenwood y la calle Dakin, aunque no revelaron el sitio exacto. Las autoridades pidieron evitar la zona en tanto se investiga la situación.

This investigation is in its preliminary stage we will update as soon as more facts are known. There is no new additional information right now to add. Thank you for your patience.

