Invitan a la Semana Anual de Acción de Estudiantes Indocumentados

(NOTICIAS YA).-Para avanzar en las mejores prácticas para apoyar el éxito de los estudiantes indocumentados, promover formas de colaboración entre sectores y abogar por medidas presupuestarias y legislativas en apoyo del éxito a largo plazo de los estudiantes indocumentados, los Colegios Comunitarios de California organizaron una Semana de Acción de Estudiantes Indocumentados (USAW), anual cada tercera semana de octubre.

Es por ello que, del 17 al 21 de octubre, estarán disponibles una serie de seminarios web diarios y actividades en el campus diseñadas para crear conciencia sobre los desafíos que los estudiantes indocumentados continúan enfrentando y discutir soluciones que respalden sus sueños educativos.

Será dada a conocer más información sobre cómo se puede abogar por la protección del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y ayudar a construir un ecosistema sólido que promueva un enfoque de campus colaborativo para apoyar el éxito de los estudiantes indocumentados.

El tema de este año es Juntos Podemos (Together, We Can): Ecosistemas colaborativos que apoyan a los estudiantes indocumentados, que reconoce que debemos tener la intención de integrar el éxito de los estudiantes indocumentados a lo largo de nuestras iniciativas de equidad rompiendo los silos, creando entornos de campus acogedores y abogando por soluciones de políticas que permitan a los estudiantes indocumentados estudiantes para lograr la movilidad económica. Debemos participar colectivamente en este trabajo crítico no solo durante la Semana de Acción, sino todos los días del año.

Detalles del evento

Cuándo

lunes, 17 de octubre de 2022 - viernes, 21 de octubre de 2022

9:00 am - 10: am todos los días

Dónde

Seminarios web virtuales para todo el sistema. Se proporcionará un enlace para los asistentes después del registro. Este es un evento gratuito.

Está disponible una liga de registro: https://zoom.us/webinar/register/WN_gVFJeHJ4Q1GB39NdeP538g

Si tiene alguna pregunta sobre la Semana de Acción de Estudiantes Indocumentados, contáctenos en Govrelations@cccco.edu

Los Colegios Comunitarios de California inscriben a la población más grande de estudiantes indocumentados de cualquier segmento de la educación superior pública. Cuando los inmigrantes indocumentados pueden seguir su carrera y metas profesionales libres de barreras institucionales y discriminación, pueden alcanzar sus metas educativas y, a su vez, contribuir a la mejora de sus comunidades y nuestra economía. Su éxito contribuye al éxito de California y es por eso que debemos asegurarnos de que nuestros estudiantes indocumentados reciban apoyo en su viaje educativo.

