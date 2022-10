Joven hispana honra a padres inmigrantes a través de sesión de fotos en los campos agrícolas

(NOTICIAS YA).-Durante el mes de la herencia hispana sobresalen muchas historias de personas que sobresalen por historias de superación, tal es el caso de Jennifer Rocha, una joven que está orgullosa de sus raíces y que con unas fotografías que se hicieron virales a través de las redes sociales, nos muestra su inspiradora historia de superación personal.

“Siempre hasta ahorita le digo a mi papá, si quieres voy al campo porque te recuerda de dónde vienes, y cuando te dan ganas de que ya no lo quiero hacer, pues me voy al campo digo ok, tengo que seguir porque te recuerda lo difícil que es.” Dijo Jennifer Rocha, hija de padres inmigrantes.

Desde muy pequeña, Jennifer Rocha aprendió la gran y difícil labor de los campesinos, al mismo tiempo que estudiaba, trabajaba en la pizca de chile en los campos agrícolas. Al graduarse, quiso regresar a los campos en una sesión de fotos portando su toga y birrete, para honrar el sacrificio de sus padres para que ella pudiera terminar su carrera.

“Cada oportunidad que venga la tienes que aprovechar porque nuestros padres no tuvieron esas oportunidades y por eso ahorita están trabajando en el campo, y pues mi mayor meta sería retirarlos del campo porque yo sé que es muy difícil trabajar ahí.” Comentó Jennifer.

El poder cumplir su sueño de convertirse en policía no fue nada fácil, el hecho de ser mexicana e hija de padres inmigrantes puso obstáculos y barreras durante su camino hacia el éxito.

“Es difícil siendo mujer, especialmente mexicana en este mundo, pero no importa si eres mujer o no, mexicana o lo que sea, va a ser difícil, pero si se puede.” Agregó Jennifer.

Además de sus padres, Jennifer tuvo una mayor motivación para seguir estudiando, se trata de su hermana mayor quien puso el ejemplo en la familia rocha de que los sueños se pueden cumplir. María Isabel fue la primera en su familia en terminar una carrera y una maestría, para ella nunca hubo barreras para seguir preparándose y hoy con una familia de tres hijos está estudiando un doctorado.

“Me siento feliz de que se quebró ese ciclo, de que no soy solamente la primera pero que no soy la última tampoco. Para ellos ha sido como el sueño hecho realidad, ellos cruzaron la frontera con esa visión de ver a sus hijas graduadas y ver a sus hijas siendo profesionales.” Dijo María Isabel Rocha, hermana mayor de Jennifer.

En este mes de la herencia hispana Jennifer quiere ser un ejemplo a seguir, principalmente para todos los hijos de inmigrantes que, con esfuerzo, dedicación y el estar orgulloso de tus raíces, puedes cumplir el sueño americano.

“No importa de dónde vengas y si tus padres son campesinos del campo, ósea lo puedes lograr, mientras tu tengas las ganas, lo puedes lograr,” finalizó Jennifer.

Jennifer sigue abriendo puertas e inspirando a otros, día a día como policía de la Universidad de UC San Diego.