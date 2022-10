Se esperan altas temperaturas para San Diego esta semana

(NOTICIAS YA).-A partir de este lunes, el calor regresa a la zona fronteriza de California y tendrá su punto máximo el día miércoles, de acuerdo al pronóstico de National Weather Service.

Con el calentamiento gradual para la región, los desiertos y valles en la zona de San Diego experimentarán las temperaturas más altas de 90°F. Se espera un mayor calentamiento para la costa y los valles el martes y el miércoles. De igual forma la dependencia anunció cielos mayormente despejados con mucho sol.

The Monday through Thursday high temperature graphics show warmer days ahead. #cawx pic.twitter.com/TSmGciWfsS — NWS San Diego (@NWSSanDiego) October 16, 2022

Para este lunes en San Diego se espera una máxima de 73° F con una mínima de 62° F, el martes se espera una máxima de 81° F y el miércoles, en su punto más alto, 90°F con una mínima de 65°F.

De igual forma para Tijuana, la Dirección de Protección Civil informó que la alta presión continuará fortaleciéndose durante el inicio de semana y anunció este lunes temperaturas máxima de 24° C, con una mínima de 15°C; para el día martes las temperaturas máximas serán de 29° C y el miércoles 31° C.

