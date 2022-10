Accidente automovilístico deja una víctima mortal y otro en estado crítico en Las Vegas

(NOTICIAS YA).- Durante las primeras horas del lunes se reportó el deceso de una persona y otra en estado crítico tras un accidente en al sureste del valle de Las Vegas.

La víctima fue identificada como Johnny Clay, de 39 años, de Las Vegas, así lo informó el forense del condado de Clark.

Los hechos se originaron cerca de la intersección del bulevar Las Vegas y Blue Diamond Road aproximadamente a las 12:58 a.m., según la policía estatal de Nevada.

#FatalCrash at the intersection of Las Vegas Blvd and Blue Diamond. Two vehicles involved. Multiple Road closures in place, but traffic can get by. #LivesAreOnTheLine #SlowDown #NevadaStatePolice

— Nevada State Police Highway Patrol Southern Comm (@NVStatePolice_S) October 17, 2022