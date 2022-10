Billete de lotería ganador de 4.2 millones fue comprado en California

(NOTICIAS YA).-Una mujer de Fresno, California fue la ganadora de 4.2 millones de dólares al acertar a cinco números ganadores de Mega Millions.

De acuerdo a medios locales, Sara Bailey compró diez juegos en una tienda Vons, ubicada en Cedar y Shepard Avenue. La noche del sorteo dijo que estaba en su casa preparando la cena, cuando de repente se acordó que tenía que comprobar los números ganadores.

Fue así como se dio cuenta de que, aunque no había igualado el número mega, todavía había ganado millones.

“Hacia la parte inferior del boleto, vi los primeros dos números 13 y 36 y rápidamente me di cuenta de que había acertado 5 números. Mi corazón se hundió un poco cuando vi que no coincidí con el número mega, pero eso se disipó rápidamente cuando me di cuenta de que todavía era un gran premio. No hace falta decir que la cena se enfrió y comenzaron las celebraciones”, dijo Bailey de acuerdo a un comunicado de la Lotería de California.

Sara también dio a conocer que inicialmente ni siquiera se dio cuenta de que sus ganancias eran tan altas y que solo pensó que eran alrededor de un millón.

One number away from winning a billion-dollar #CALottery #MegaMillions jackpot! But $4.2 million is a great second prize. Read all about it here: https://t.co/fMtUWqYZCI pic.twitter.com/4r1QJw7Sf8

— CA Lottery Press (@calotterypress) October 18, 2022