Nuevo México: Ciudadanos recién naturalizados jugarán un papel importante en las próximas elecciones intermedias

(NOTICIAS YA).- Nuevo México es el hogar de un poco más de 15,000 ciudadanos estadounidenses recién naturalizados que son elegibles para votar en las elecciones intermedias 2022.

Estos nuevos datos provienen del informe New American Voters del estado de Nuevo México, publicado hoy por Somos Un Pueblo Unido, El Centro de Igualdad y Derechos, NM Comunidades en Acción y de Fé (CAFé), National Partnership for New Americans (NPNA), the Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) y el Centro de Políticas de Inmigración de EE. UU. (USIPC) en la Universidad de California en San Diego.

Este bloque de votantes potenciales, llamado Nuevos Votantes Estadounidenses, es multirracial, multigeneracional, geográficamente diverso y en su mayoría femenino.

Tienen diferentes ideologías y puntos de vista y estarán motivados por una variedad de temas este noviembre.

"El informe de Nuevos Votantes Estadounidenses de NM demuestra que nuestras comunidades tienen poder en las urnas que podemos aprovechar para garantizar que todas nuestras comunidades en Nuevo México tengan la oportunidad de prosperar", dijo Fabiola Landeros, ciudadana recién naturalizada y organizadora de El CENTRO Poder y Acción.

La supresión de votantes y otras barreras sistémicas impiden que muchos nuevos votantes estadounidenses elegibles ejerzan su derecho a registrarse y votar.

Los retrasos en los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) han creado demoras en el procesamiento de las solicitudes de ciudadanía: el promedio nacional de demora en el procesamiento es de alrededor de once meses, pero aproximadamente el 80 por ciento de las solicitudes procesadas en la oficina de USCIS en Albuquerque demoran hasta 14 meses.

Esto significa que los inmigrantes que son elegibles para la ciudadanía y que de otro modo se habrían naturalizado y han tenido tiempo de registrarse para votar en las elecciones de este año no podrán hacerlo debido a la acumulación de solicitudes de naturalización.

Nuevo México agregó un estimado de 15,064 ciudadanos recién naturalizados desde 2016 hasta 2020.

Del número total de personas que se naturalizaron en Nuevo México entre 2016 y 2020, aproximadamente el 72 por ciento son de las Américas, aproximadamente el 18 por ciento son de Asia, aproximadamente el 5 por ciento son de Europa y aproximadamente el 3 por ciento son del continente africano.

La mayoría de los ciudadanos recién naturalizados en Nuevo México que se naturalizaron entre 2016 y 2020 son originarios de México, alrededor del 63 por ciento.

Aproximadamente el 51 por ciento de los nuevos votantes estadounidenses tienen menos de 45 años y alrededor del 58 por ciento son mujeres.

Los ciudadanos recién naturalizados residen en gran medida en las áreas metropolitanas de Albuquerque, Las Cruces y Santa Fe (61,271 en total), con grandes concentraciones de ciudadanos naturalizados en otras áreas más rurales de Nuevo México (15,659 en total).