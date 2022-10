El departamento de la policía metropolitana de Las Vegas investiga un apuñalamiento mortal al noroeste

Un hombre es apuñalado hasta la muerte al noroeste de Las Vegas

“Ta fuerte, está un poco más fuerte que hace si lo comparamos antes de la pandemia está un poco más fuerte ahora por eso es que da miedo al salir a veces…”

Autoridades respondieron a una llamada de emergencia sobre un apuñalamiento en una disputa entre dos hombres, que se suscitó EL domingo aproximadamente a las 11 de la noche en la cuadra número ochocientos al norte del boulevard rainbow muy cerca de la intersección con la avenida Washington, al llegar los oficiales encontraron a un sujeto que sufrió una herida de arma blanca en su cuerpo.

“Me sorprende porque ya no había pasado hace como unos dos años pasó por el seven eleven, me sorprende un poco pero entre mas cada dia va saliendo más y más, los años van cambiando la seguridad de uno tiene un poco de temor.”

El teniente Jason también agregó que la víctima fue apuñalada por una supuesta discusión de una “disputa de propiedad” entre ambos, el herido huyó a una tienda cercana donde alguien llamó a la policía, la víctima fue trasladado al Centro Médico Universitario donde murió a causa de sus heridas, su novia no presentaba ningún tipo de heridas informaron las autoridades, no obstante el presunto sospechoso es descrito como un hombre blanco de aproximadamente 30 años de edad con cabello liso.

“Hay un poco de peligro en esta área yo trabajo aquí cerca como a una cuadra y siempre hay un poco de peligro en esta área..”

La policía cree que la pareja probablemente conocía al sospechoso, Johansson indicó que los investigadores aún están revisando el vídeo de vigilancia para obtener una mejor descripción del presunto asesino.