Madre de Texas admitió haber asesinado a su hija de 5 años de edad

(NOTICIAS YA).- Una madre del estado de Texas asesinó cruelmente a su hija de tan solo 5 años de edad; de acuerdo a la policía, la madre admitió el homicidio que cometió en contra de su propia hija, informó CNN.

El crimen se presentó en Tomball, Texas durante el fin de semana. La mujer, Melissa Towne, fue acusada de asesinato capital.

Las autoridades mencionaron que Towne puso a la menor de rodillas, agarró su pelo y utilizó un cuchillo para cortar la garganta de su hija. La menor estaba gritando y llorando cuando su madre la estaba sujetando.

Después de que Towne realizó los actos anteriores, procedió a sentarse sobre su hija, crubrirle la boca y ponerle una bolsa de basura sobre su cabeza, según la información que compartió CNN.

La madre ya contaba con un historial con los Servicios de Protección Infantil (CPS, por sus siglas en inglés), mencionaron funcionarios de CPS.

A la madre se le puso una fianza de $15,000,000 de dólares. CPS dio a conocer que la madre tiene tres hijos más (que van de los 2 a los 18 años de edad), los cuales están seguros y han vivido con otros familiares.

De acuerdo con varios residentes del vecindario de Magnolia, comentaron que la niña vivió ahí con su padre y abuelos. Los vecinos dijeron que sabían que la madre estaba perturbada y con problemas, ya que cuando vivía en el vecindario solía hablar con los árboles.

Miembros de la familia comentaron que el padre tenía la custodia de la menor.

El Sheriff del Condado de Harris, Ed González, que Towne fue ingresada en la cárcel del Condado de Harris.

Arrest update: on 10/16/22, Melissa White Towne (37) drove to a hospital emergency room. Towne’s 5-yr-old daughter was found partially wrapped in plastic and mesh bags, in Towne’s Jeep Cherokee. The child was unresponsive. The child had what appeared to be a laceration and 1/2 https://t.co/g9vw5n4Dnn pic.twitter.com/gvWMKH5Bit

— Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) October 17, 2022