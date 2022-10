Estados Unidos aceptará a algunos venezolanos bajo nuevo plan de migración

(NOTICIAS YA).- El gobierno estadounidense informó que aceptará a algunos inmigrantes de origen venezolano bajo un nuevo programa de estatus migratorio temporal.

El programa para los venezolanos es similar al enfoque que la administración tomó hacia los ucranianos a principios de este año. Tendrán que presentar una solicitud, tener un patrocinador en EE.UU. y someterse a exámenes de detección y verificación, así como vacunas completas.

Si los inmigrantes cumplen con los criterios, entonces serían puestos programa de ajuste de estatus migratorio temporal en EE.UU. con la capacidad de trabajar también legalmente en el país.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó el martes un aviso del Registro Federal , informando sobre el inicio oficial del programa, que se anunció la semana pasada, que permitirá que 24,000 venezolanos ingresen a los Estados Unidos por vía aérea, según ALJAZEERA.

Para acceder al nuevo programa, una persona u organización basada en Estados Unidos debe respaldar la petición del solicitante, quien ingresará a dicho país por vía aérea y podrá solicitar empleo durante su proceso migratorio correspondiente.

¿Cómo solicitar una plaza en el nuevo programa inmigratorio de Estados Unidos? Aquí te decimos... ¡Toma nota!

Tal como adelantó el DHS, para que un venezolano pueda solicitar el ingreso legal a través de este nuevo plan debe contar con el respaldo de una persona u organización en el país que tenga los medios financieros para apoyarlo.

Una vez que esto está confirmado, el beneficiario tendrá que hacer una aplicación propia en la que se incluirán datos personales y una foto.

A partir de ahí se iniciará un proceso de revisión en las bases de datos de Seguridad Nacional y Seguridad Pública, así como de Salud, para definir las autorizaciones de viaje.

Lo que no debes hacer si quieres poder aplicar al plan

No podrán aplicar al plan los venezolanos que hayan ingresado a Panamá o México de manera irregular después del anuncio de Estados Unidos del 12 de octubre, por lo que si quieres aplicar al plan y no has cruzado a uno de esos países, no lo hagas.

¿Qué pasa si estás en México hace tiempo?

Si llegaste a México antes del anuncio del plan, puedes aplicar desde el lugar donde estés. El proceso es totalmente online, por lo que no es necesario que te traslades a una ciudad en específico o que busques acercarte a la frontera.

¿Cuánto puede tardar el proceso?

El proceso puede ser "muy rápido", dijo Núñez-Neto, tomando como referencia el programa dirigido a los ucranianos. En ese caso, según el jerarca, hay aplicaciones que se han resuelto en menos de una semana. También dijo que la autorización de trabajo puede llegar "casi inmediatamente después de entrar en Estados Unidos" de manera legal.

¿Cuánto tiempo podrás estar legalmente en Estados Unidos?

El programa prevé que los venezolanos aceptados puedan trabajar en Estados Unidos legalmente durante dos años.

¿Qué pasa con el proceso de excepciones al título 42?

El Título 42, una norma creada en 1944 y que bajo la administración de Donald Trump fue implementada para expulsar rápidamente a los migrantes en las fronteras terrestres, seguirá vigente por el momento y por decisión judicial.

Esa autoridad, que es de Salud Pública, "tiene prioridad" por encima de las autoridades de migración, explicó el jerarca del DHS.

¿Cuántas personas podrán ser parte del programa?

El programa extenderá 24.000 plazas, que pueden considerarse pocas si se toman en cuenta las cifras brindadas por el propio DHS sobre la migración de venezolanos.

En el año fiscal que terminó recientemente, que se extendió desde octubre de 2021 a octubre de 2022, se registraron más de 180.000 encuentros entre venezolanos y agentes en la frontera, lo que representó un aumento de casi cuatro veces.

Con información de CNN.