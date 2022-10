Hombre latino es arrestado con 41 cargos por presuntas agresiones sexuales

(NOTICIAS YA).- El fiscal de distrito de Denver presentó 41 cargos contra un hombre de 41 años después de que presuntamente secuestró, agredió sexualmente o intentó agredir sexualmente a 10 mujeres. Según la Oficina del Fiscal de Distrito de Denver, John Pastor-Mendoza, de 41 años, ha sido acusado de 41 delitos graves después de presuntamente cometer varios delitos entre el 16 de septiembre de 2018 y el 9 de julio de 2022.

El fiscal dijo que Pastor-Mendoza supuestamente respondió como conductora cuando las 10 mujeres usaron una aplicación de transporte compartido para solicitar un viaje y el indiviudo agredía sexualmente a las víctimas en su vehículo o las llevaba a su casa para violarlas. Según el fiscal, el 21 de julio de 2022, la policía de Denver recibió una coincidencia de ADN de tres mujeres que vinculaba a Pastor-Mendoza con las presuntas víctimas.

Se informó que los presuntos incidentes ocurrieron los siguientes días en las locaciones anexas:

16 de septiembre de 2018 – The Matchbox, 2625 Larimer St.

29 y 30 de diciembre de 2018 – Beta Nightclub, 1909 Blake St.

9 de marzo de 2019 – Área LoDo

17 de marzo de 2019 – LoDo’s Bar and Grill, 1946 Market St.

27 de julio de 2019 – Neon Baby, 1942 Market Street

15 de agosto de 2021 – The Irish Rover Pub, 54 South Broadway

23 de septiembre de 2021 - Speer Boulevard y 13th Street

4 de marzo de 2022 – Tracks Denver, 3500 Walnut St.

13 y 14 de mayo de 2022 – Tracks Denver, 3500 Walnut St.

8 y 9 de julio de 2022 – Tracks Denver, 3500 Walnut St.

Pastor-Mendoza está acusado de:

10 cargos de secuestro de sus víctimas para cometer un delito sexual

8 cargos de agresión sexual - delito grave de clase tres

4 cargos de agresión sexual: delito grave de clase cuatro

6 cargos de intento de agresión sexual - delito grave de clase cuatro

12 cargos de intento de agresión sexual - delito grave de clase cinco

1 cargo de robo

La próxima aparición en la corte de Pastor-Mendoza es el 4 de noviembre. La policía de Denver está pidiendo a cualquier persona que tenga información o que crea que este sujeto pudo haberla agredido que llame al 720-913-2000.

En caso de necesitar ayuda marque a la Línea Directa Nacional de Agresión Sexual

Teléfono: 1-800-656-4673