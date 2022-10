Coalición Progresista inicia votación anticipada en Nevada

(NOTICIAS YA).- La coalición progresista PLAN Action iniciarán el día de la votación anticipada con una celebración de fiesta en la cuadra que incluirá mariachi, camiones de comida y un sondeo en el vecindario.

En el evento participarán PLAN Action, Nevada Advocates for Planned Parenthood Affiliates PAC, For Our Future, One APIA Nevada, Care in Action y miembros de la comunidad.

Tendrá lugar en el Parque de la Libertad en el 850 N Mojave Rd en Las Vegas, Nevada, el próximo sábado 22 de octubre a las 9:30 am.

Con el día de las elecciones acercándose rápidamente, los grupos de base están aumentando los esfuerzos de participación de los votantes para llegar a los votantes de baja propensión.

Este evento reunirá a la coalición multirracial necesaria para las victorias progresivas en la boleta electoral de 2022. Juntos mostramos nuestro poder como comunidad y como votantes.

Laura Martin, directora ejecutiva de PLAN Action , menciono, que “Desde principios del verano, nuestro equipo ha estado hablando con los votantes de Nevada todos los días, escuchando directamente de ellos sobre los temas más importantes y su visión de una Nevada próspero que sirva a todas nuestras familias, no solo a las corporaciones. Estamos trabajando con nuevos votantes, votantes de color y votantes de la clase trabajadora para garantizar que sus voces se escuchen alto y claro en las próximas elecciones”

“Hemos escuchado de innumerables familias que luchan contra la inflación y el aumento vertiginoso de los alquileres, tratando de sobrevivir a la actual crisis de vivienda. Esta elección se reduce a quiénes somos como comunidad: lucharemos por las corporaciones y esperamos que las familias lo resuelvan, o nos mantendremos firmes en nuestros valores y encontraremos las soluciones y los cambios de política que ayudarán a nuestra gente desde cero”, finalmente agregó.