Queda captada en cámara una mujer que pagó con dinero falso en tienda de vestidos en Las Vegas

Presunta estafadora pago con billetes falsos en tienda de ropa en un mercado latino de Las Vegas

“Y ahora pues no nos podemos escapar de todo tipo de gente, por que pues hasta los americanos andan dando billetes falsos entonces este es un llamado para que los que tengan negocios nos cuidemos…””

Captada en cámara quedó esta presunta estafadora, quien según Julieta Parada, propietaria de esta tienda de vestidos, ubicada al noreste de esta ciudad pagó con tres billetes falsos y después huyó sin dejar rastro alguno…

“Primero pagó ciento veinte entonces le dio mi mama ochenta dolares cambio entonces vino de nuevo entonces pago como 40 dolares y le volvieron a dar 60 de cambio y pues todavía mi mama no se daba cuenta y se vino a dar cuenta que no tenía cambio y mandó un billete a cambiarlo al Wester Unión y le dijeron que era falso.”

Hace más de 20 años Julieta y sus dos hijos se mudaron a la ciudad de Las Vegas , originarios de El Salvador , Julieta se gana el pan de cada en su tienda de vestidos , ella nos cuenta que este tipo de robos ya no le sorprenden

“Nos robaron y pues para estas fechas aumentan más los robos y aumentan más este tipo de cosas porque como ya viene navidad siempre sufrimos de esto..”

‘Intento pagar con un billete de a cien entonces yo la reconocí cuando vi el video entonces cuando yo intente poner el billete en la máquina de cien me dijo no sabes qué traigo uno de veinte, no se vale por que estamos aquí todos los negociantes tratando de salir adelante..”