Se espera un fin de semana frío y con lluvia para la frontera de California

(NOTICIAS YA).-Este fin de semana se esperan temperaturas frías y probabilidades de viento y lluvia para la región San Diego-Tijuana, de acuerdo con los pronósticos del National Weather Service (NWS) y Protección Civil.

De acuerdo con un boletín meteorológico de la ciudad de Tijuana, para este viernes se espera una máxima de 23°C, con cielo despejado, y una tarde fría con mínimas de 16° C. Para el sábado se espera una máxima de 21°C, con cielo nublado y menos caluroso que el viernes, y una mínima de 14°C.

Las probabilidades de lluvia se esperan para el sábado con vientos que vienen del oeste, informó NWS.

Los pronósticos para San Diego señalan para este viernes una máxima de 72°F con mínimas de 64°F y cielos nublados. De igual forma el sábado será con poco sol y un poco más frío con una máxima de 68°F y mínima de 61°F.

El domingo, las condiciones meteorológicas podrían ser similares al sábado, con temperaturas de entre los 15 a los 21 grados centígrados.

We though #sunset might be nice this evening, but the high level cirrus clouds are departing to the east while marine layer low clouds are developing and moving north along the San Diego coast. So this is a shout out to OC - you'll have the best sunset this evening. 😎 pic.twitter.com/22gDVR9XEo

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) October 20, 2022