Steve Bannon, exasesor de Trump es condenado a prisión por desacato al Congreso

(NOTICIAS YA).- Steve Bannon, exasesor de Trump, recibió este viernes una sentencia de 4 meses de prisión por desacato al Congreso.

Fue el juez Carl Nichols, determinó que Bannon cumpliría esa pena por cada uno de los dos cargos en su contra, aunque de manera simultánea. Sin embargo, Nichols aclaró que el exasesor no irá a la cárcel hasta que se resuelva una apelación de sus abogados.

Bannon también debe pagar una multa de $6.500 dólares , estableció la corte.

Antes de que se dictara la condena, Bannon le dijo al juez que no deseaba hablar durante la audiencia:

"Mis abogados han hablado por mí, su señoría". Sin embargo, al salir de la corte se dirigió brevemente a los medios y aseguró que este fue su día de sentencia, pero que los demócratas tendrán el suyo propio en las elecciones de mitad de período en noviembre.

"Respeto al juez, la sentencia que emitió, he sido totalmente respetuoso durante todo este proceso en el aspecto legal", señaló. "Hoy fue mi día de sentencia por parte del juez. Y mencionó la apelación, y tendremos un proceso de apelación vigoroso", continuó. El 8 de noviembre, (habrá) un juicio sobre el régimen ilegítimo de Biden… y, francamente, Nancy Pelosi y todo la comisión (de la Cámara del 6 de enero)" será juzgada, agregó.

Según el juez, el exasesor de Trump tiene 14 días para presentar una apelación. Si no lo hace, deberá tomar las medidas correspondientes para entregarse voluntariamente a más tardar el 15 de noviembre, dijo.

Sin embargo, abogados de Bannon ya dejaron claro que planean apelar la sentencia: "Ciertamente respetamos plenamente la decisión del juez. Pero presentaremos un aviso de apelación como lo indicó", dijo David Schoen, un abogado de Bannon, este viernes. "Lo he dicho antes y lo confirmaría, creo que la apelación en este caso es a prueba de balas", insistió.

Al comienzo de la audiencia, Nichols dijo que Bannon "no ha mostrado remordimiento" por sus acciones. Ante lo que sus abogados respondieron que el exasesor "no debería disculparse" porque "no hay nada que castigar aquí".

Según los fiscales, Bannon no cumplió completamente con la oficina de libertad condicional en su investigación previa a la sentencia, y escribieron que el exasesor “respondió libremente preguntas sobre su familia, vida profesional, antecedentes personales y salud. Pero el acusado se negó a revelar sus registros financieros, insistiendo en cambio en que está dispuesto y es capaz de pagar cualquier multa impuesta, incluida la multa máxima por cada cargo de condena”.

Bannon, declarado culpable de desacato

En julio, un jurado declaró a Bannon culpable de dos cargos de desacato. El primero por negarse a testificar en la investigación y el segundo por no entregar los documentos que la comisión exigió. Cada cargo tiene una pena máxima de prisión de un año.

Declaran culpable de desacato a Steve Bannon por desafiar la citación de la comisión del 6 de enero

Los miembros del jurado llegaron a un veredicto en menos de tres horas. Antes de deliberar, escucharon pruebas y testimonios de testigos durante dos días.

Con información de CNN.