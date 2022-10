Tiroteo en Hospital Metodista de Dallas dejó un saldo de dos muertos

(NOTICIAS YA).- El sábado por la mañana se presentó un tiroteo en el Centro Médico Metodista de Dallas, en el que dos empleados del hospital perdieron la vida, informó el hospital en su cuenta de Twitter.

The Methodist Health System Family is heartbroken at the loss of two of our beloved team members. Our entire organization is grieving this unimaginable tragedy.

We appreciate the community’s support during this difficult time.

— Methodist Health (@mhshospitals) October 22, 2022