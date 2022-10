Cientos de niños enfermos saturan hospital infantil de San Diego

(NOTICIAS YA).-El número de visitas al departamento de Emergencia de Rady Children's Hospital casi se duplicó en las últimas dos semanas, de la misma forma que aumentaron los niños enfermos que acuden a consulta médica.

La saturación en el hospital provoca que el tiempo de espera para ser atendido se duplique también, informaron medios locales como CBS.

La clínica dio a conocer que, si alguien está considerando llevar a su hijo a la sala de emergencias, es posible que deba esperar hasta seis horas.

Los médicos de Rady Children's informaron que la gripe y otros virus repiratorios están “dejando fuera de servicio” a los pacientes más pequeños. Los síntomas más comunes son secreción nasal, fiebre y dificultad para respirar.

Attention 📣 We are experiencing higher than usual volumes at our ER. For your convenience, please reference our current wait times here: https://t.co/r12daWe3ib pic.twitter.com/PhU3qkPNRz

— Rady Children's Hospital-San Diego (@radychildrens) October 24, 2022