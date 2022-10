Las Escuelas Públicas de Denver recomiendan el cierre de 10 planteles

(NOTICIAS YA).-Al igual que otros distritos escolares en el área metropolitana, las Escuelas Públicas de Denver enfrentan disminuciones significativas en la inscripción causadas por tasas de natalidad más bajas y un mercado inmobiliario cambiante”, dijo el distrito en un comunicado de prensa. “Esta situación está causando que las escuelas más pequeñas del distrito escolar tengan dificultades para brindar una dotación de personal consistente, sólidos académicos, apoyo integral para el niño y programas de enriquecimiento significativos”. Los cierres recomendados afectarán a más de 1700 estudiantes en el próximo año escolar, dijo el distrito.

Las escuelas que se verán afectadas enfrentan números de “inscripción críticamente baja” de menos de 215 estudiantes. Un comité asesor formado para analizar el problema recomendó fusionar las escuelas con las escuelas existentes en el área, un plan que el distrito ha anunciado como la "unificación" de las escuelas.

Las Escuelas Públicas de Denver anunciaron los siguientes cierres recomendados para el año escolar 2023-24:

Columbian Elementary se unificará con Trevista.

Palmer Elementary se unificará con los grados K-5 de Montclair School of Academics and Enrichment en Montclair y ECE en Palmer.

La Academia de Liderazgo en Matemáticas y Ciencias (MSLA) se unificará con la Primaria Valverde.

Schmitt Elementary se unificará con Godsman Elementary.

Eagleton Elementary se unificará con Cowell Elementary.

Fairview Elementary y Colfax Elementary se unificarán con los grados K-5 en Cheltenham y ECE en Colfax.

International Academy of Denver en Harrington se unificará con Columbine Elementary y Swansea Elementary en una nueva zona de inscripción.

Denver Discovery School se unificará con las escuelas en la zona de inscripción de Greater Park Hill – Central Park.

Whittier K-8 se unificará con las escuelas en la zona de inscripción de escuelas primarias de Greater Five Points y la zona de inscripción de escuelas intermedias del Cercano Noreste.

DPS dijo que la población estudiantil ha disminuido en más de 6,000 estudiantes en los últimos cinco años, y se espera que el número disminuya en otros 3,000 en los próximos cuatro años. El distrito vinculó las cifras más bajas con una pérdida de más de $61 millones en impuestos anuales que financian las escuelas, y se espera otra caída de $36 millones en los próximos años.

El distrito dijo que el personal de la escuela “tendrá un papel garantizado”. Las reuniones se llevarán a cabo en los próximos días y semanas para que las familias puedan opinar sobre los próximos pasos.