Sismo de 5.1 se registra al norte de California

(NOTICIAS YA).-Un sismo de magnitud 5.1 sacudió la zona de la bahía de San Francisco este martes, cerca de San José alrededor de las 11:42 de la mañana, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro se registró a 9 millas del este de Seven Tree, a 9.1 millas al este-sureste de Alum Rock, 9.9 millas al este de Communications Hill y 12.1 millas al este de San José, dijo el USGS.

Se informó una réplica de 3.1 en el área a las 11:47 am.

