Sujeto robó camioneta con 2 niños a bordo

(NOTICIAS YA).- Un sospechoso fue detenido luego de robar una camioneta en cuyo interior se encontraban dos niños pequeños.

De acuerdo con la Policía de North Las Vegas (NLVPD, por sus siglas en inglés), poco antes de las 8:30 p.m. sus oficiales acudieron a una tienda de autoservicio ubicada en la cuadra 4700 de la avenida Cheyenne oeste luego del reporte de que alguien había robado un vehículo en el que se encontraban dos niños “muy pequeños”.

La madre de los menores corrió tras la camioneta pero no logró alcanzarla. Afortunadamente, el hombre se orilló a la altura de la avenida Decatur y permitió que los niños bajaran del auto, informó la emisora local KLAS.

El sujeto huyó de la zona. Un oficial de tránsito de la NLVPD comenzó a seguirlo cuando vio al vehículo incorporándose a la Interestatal 15 en dirección sur desde la avenida Cheyenne.

El conductor no detuvo el paso, por lo que los oficiales continuaron tras él. Entonces no sabían que la familia ya no estaba a bordo y que se encontraban ilesos.

La persecución en auto terminó cuando la camioneta se impactó contra otro vehículo cerca de la autopista y el bulevar Charleston.

El sujeto huyó a pie pero fue capturado poco después sin problemas y trasladado a un hospital.

Si quieres estar informado sobre este y otros temas de actualidad, síguenos en Facebook, Instagram y LinkedIn.