Texas DPS detiene intento de contrabando de inmigrantes en Cotulla

(NOTICIAS YA).- El Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés) de Texas informó que un intento de tráfico de personas fue detenido en la ciudad de Cotulla.

Texas DPS compartió imágenes y un video de los inmigrantes que se encontraban en el interior de un camión de volquete. El conductor intentó contrabandear a más de 60 inmigrantes.

El conductor del camión fue arrestado, mientras que los inmigrantes fueron puestos a disposición de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos.

La información la compartió Chris Olivarez, portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

HAPPENING NOW: @TxDPS disrupted a human smuggling attempt on IH 35 in Cotulla. The driver attempted to smuggle 60+ illegal immigrants concealed inside a dump truck. Driver arrested & illegal immigrants turned over to #USBP - more details to come. #OperationLoneStar pic.twitter.com/7AbYwP2AFg

— Chris Olivarez (@LtChrisOlivarez) October 25, 2022