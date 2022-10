Tiroteo en secundaria de St. Louis cobra dos víctimas; presunto atacante muere

(NOTICIAS YA).- "¡Todos ustedes van a morir!”, gritó el tirador cuando irrumpió en una escuela secundaria de St. Louis, Missouri, donde mató a balazos a una maestra y una adolescente, según UNIVISION.

El presunto atacante murió en el tiroteo de este lunes en la escuela Central VPA de St. Louis, según el comisario del Departamento de Policía Metropolitana de St. Louis, el teniente coronel Michael Sack.

Durante una conferencia de prensa, Sack dijo que el atacante y una mujer adulta fueron declarados muertos en un hospital local y otra mujer adolescente fue declarada fallecida en la escena.

Un total de 8 víctimas fueron trasladadas a un hospital de la zona, según Sack.

"Nuestro departamento respondió a un incidente de disparo activo esta mañana en la Escuela Central VP. Un sospechoso fue puesto en custodia", dijo el Departamento de Policía Metropolitana de St. Louis en un tuit.

El instituto es una escuela imán a unos seis kilómetros al suroeste del centro de la ciudad.

Los estudiantes están siendo evacuados del campus y van "a sitios seguros y protegidos", continuó diciendo el distrito.

Se ha pedido a la gente que evite la zona.

La noticia del tiroteo llega el mismo día en que el adolescente de Michigan Ethan Crumbley se declaró culpable este lunes de cargos de asesinato, por un tiroteo en una escuela de Michigan el año pasado en el que murieron cuatro personas y otras siete resultaron heridas. Y el 1 de noviembre, Nikolas Cruz será sentenciado por el tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Florida en febrero de 2018, donde murieron 17 personas.

Mientras se desarrollaba el tiroteo en San Luis, un fiscal de Michigan se refirió al flagelo de la violencia con armas de fuego en el país a raíz de la audiencia en la que Crumbley se declaró culpable.

"No se trata solo de compartir con otros departamentos. La violencia con armas de fuego se puede prevenir, eso es lo que he aprendido. Y el hecho de que haya otro tiroteo en una escuela no me sorprende, lo cual es horrible", dijo la fiscal del condado de Oakland, Karen McDonald.

"Tenemos que mantener al público e informar al público ... sobre cómo podemos prevenir la violencia armada. Es prevenible, y nunca deberíamos permitir que sea algo con lo que tengamos que vivir".

Con información de CNN.