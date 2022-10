Hispano es asesinado en fiesta de Halloween

(NOTICIAS YA).-

“En este momento me siento destrozada” así reaccionó la madre de la persona asesinada durante un tiroteo en medio de una fiesta de Halloween, en Denver.

Justicia es lo que pide la madre del joven de 18 años a quien identificó como hispano.

Contó que su hijo apenas había llegado al lugar con unos amigos que le fueron a buscar en su casa, cuando encontró la muerte, en lo que parecía una película de terror.

“Mi hijo estaba en línea y la persona que lo mato, iba a entrar primero, y tenía creo que una capucha y no lo dejaron entrar y fue allí donde se enojó, les disparó y mató a mi hijo” explicó la madre del hispano muerto.

Pide a cualquier persona que tenga información hablar con las autoridades. Aunque está clara que nada le devolverá a su hijo, pero ver al asesino tras las rejas, le dará resignación.

La muerte de este joven hispano no es la primera que se registra en una celebración en esta casa de renta.

Familiares de Daniel Carreon, de 16 años, quien murió en un choque el año pasado tras salir despavorido de otra fiesta del mismo sitio siguen una demanda contra los dueños de la propiedad.

Buscan justicia no solo para él si no para que no vuelva a ocurrir algo así.