Los resultados de una prueba nacional del Centro Nacional de Estadísticas sobre el rendimiento académico en los estudiantes de Nevada preocupa al sistema educativo

Según el resultado de una prueba nacional del Centro Nacional de Estadísticas sobre el rendimiento académico, Nevada ha sufrido un gran descenso

La pandemia de COVID-19 no perdonó a ningún estado o región, ya que causó retrocesos históricos en el aprendizaje de los niños de Estados Unidos, borró décadas de progreso académico y amplió las disparidades raciales.

Según los resultados de una prueba nacional del Centro Nacional de Estadísticas los puntajes de rendimiento nacional para los estudiantes de cuarto y octavo grado, mostraron un descenso en matemáticas y lectura.

“En Nevada donde serían las mayores deficiencias fueron niños chiquitos de cuarto grado perdieron tanto en matemáticas como en lectura seis puntos y los niños de octavo perdieron 5 puntos en matemáticas, y no hubo mayores deficiencias en la lectura, sin embargo no hubo ganancias significativas para decir no está yendo mejor.”

Funcionarios dijeron que la pandemia probablemente influyó, los resultados se basan en las pruebas realizadas durante los tres primeros meses del 2022.

”Si queremos que nuestro niños y nuestro estado sea competitivo es mejorar la educación hay testimonios de familia que dicen que la educación es muy baja calidad en este estado y lamentablemente muy pocas opciones escolares.”

“Es importante tener choice pero también uno como padre hay que tener ojo e información que no nos estamos metiendo de guatemala a guatepeor, osea que si es un “choice” que realmente sí va ayudar a impulsar para adelante y no es una solución universal tenemos que nosotros abogar por nuestros estudiantes…”

En cuanto a las puntuaciones estatales, las puntuaciones medias de Nevada en la evaluación nacional fueron inferiores a la media nacional, esto en en todas las áreas excepto en la lectura de 8º grado., El estado obtuvo la misma puntuación que la media nacional. Para la profesora Lazos la solución es simple

“Es realmente salir del monopolio del Condado de Clark County y darle oportunidades a otras empresas a veces son empresas que son de lucro, la ciudad de las vegas y es pública está poniendo fondos adicionales, porque se sabe que una escuela bilingüe requiere más recursos.”