Nuevo centro de tratamiento contra opioides abrirá en Aurora mientras continúan las muertes por sobredosis

(NOTICIAS YA).- A medida que las muertes por fentanilo continúan aumentando en Colorado, se está abriendo un nuevo centro de tratamiento de opioides para pacientes ambulatorios en Aurora. El centro ofrecerá medicamentos como la metadona en combinación con asesoramiento y apoyo de pares. Hay docenas de estas instalaciones en todo el país, pero esta será la primera en Colorado.

“El problema aquí es enorme”, dijo Christina Boudreau, gerente del programa CMS. Ella y sus colegas saben que las sobredosis de drogas en el estado van en aumento.

“El fentanilo es el asesino número uno en la calle. Es mucho más fuerte que la heroína, y muchas veces se mezcla con otras drogas de las que la gente ni siquiera se da cuenta”, dijo Patrick Sullivan, líder de divulgación del centro. Sullivan fue una vez un paciente en un centro de CMS cuando necesitaba ayuda para dejar de usar heroína y pastillas. “Tenía que consumir todos los días o de lo contrario no me sentía bien. Estaba lo que llamamos enfermo de drogas donde me despertaba y tenía náuseas y dolores en el cuerpo, y eso significaba que tenía que volver a consumir para no sentirme así nunca más”, dijo Sullivan.