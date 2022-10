Reportan balacera en calles de Chula Vista

(NOTICIAS YA).-Un tiroteo se registró esta mañana entre dos vehículos en calles de Chula Vista, informó la Policía local.

El incidente ocurrió en la cuadra 500 de la calle E, alrededor de las 10 am, cuando un hombre a bordo de un vehículo recibió un disparo de otro conductor, explicaron autoridades en redes sociales.

El sujeto herido fue trasladado a un hospital cercano, mientras el agresor huyó de la escena en dirección oeste por E Street hacia la I-5 en un sedán plateado de cuatro puertas. Hasta el momento se desconocen las causas del hecho.

East Street desde Ash Avenue hasta Broadway está completamente bloqueada y el tráfico está detenido.

UPDATE: A 911 call came in just before 10 am that a shooting occurred w/ 2 vehicles involved. 1 male driver shot another driver and fled the scene WB on E St towards the I-5. Sus vehicle described as silver or grey 4D sedan. Vic transported to local hospital. Area remains closed. https://t.co/0HSKSMucMn

— Chula Vista Police Department (@ChulaVistaPD) October 26, 2022