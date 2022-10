Víctimas del tiroteo en St. Louis: una maestra heroína y una adolescente cerca de cumplir 16 años; el atacante murió en el hospital

(NOTICIAS YA).- Jean Kuczka y Alexandria Bell son las víctimas identificadas en el tiroteo letal de St. Louis, estaban a punto de celebrar hitos importantes en sus vidas.

Alexandria, de 15 años, estaba deseando viajar a Los Ángeles para celebrar su cumpleaños 16, dijo su padre Andre Bell a KSDK, afiliada de CNN.

"Mi hija estaba planeando venir aquí a California y celebrar su cumpleaños conmigo el 18 de noviembre", dijo Andre Bell.

"Pero ahora tenemos que planificar su funeral", añadió.

Kuczka, de 61 años, se preparaba para jubilarse después de una larga e ilustre carrera como profesora, dijo su hija Abigail Kuczka a CNN.

Pero un inexplicable tiroteo en la Central Visual and Performing Arts High School de St. Louis destruyó esos sueños y destrozó a las familias de las víctimas.

La profesora Jean Kuczka murió defendiendo a sus alumnos

Una de las colegas de Kuczka, Kristie Faulstich, dijo que la maestra asesinada murió protegiendo a sus estudiantes.

Durante las prisas por evacuar a los alumnos de la escuela, "una estudiante me miró y dijo: 'le dispararon a la señora Kuczka'. Y luego dijo que la Sra. Kuczka se había interpuesto entre el atacante y los estudiantes", dijo Faulstich.

Alexis Allen-Brown dijo que no le sorprendió saber que una de sus profesoras favoritas del instituto había muerto intentando salvar a sus alumnos.

"Cuando me enteré, lo primero que pensé fue... que ella se preocupaba mucho por los estudiantes", dijo Allen-Brown. "Ella iba a salvar a esos bebés".

Kuczka utilizaba a menudo citas inspiradoras en las que creía, como "Antes de ser cualquier cosa, eres un humano. Y todo ser humano merece respeto", recordó Faulstich.

Kuczka, profesora de salud y educación física, estaba preparando su jubilación para los próximos años, dijo su hija Abigail Kuczka.

"A Jean le apasionaba marcar la diferencia y disfrutaba pasando tiempo con su familia", dijo su hija en un comunicado enviado a CNN.

Sobrevivientes del tiroteo en la escuela de St. Louis recuerdan haber escuchado disparos desde detrás de puertas cerradas

Mientras un hombre armado de 19 años caminaba por los pasillos con un rifle estilo AR-15 y más de 600 rondas de municiones, estudiantes y maestros asustados en una escuela secundaria de St. Louis cerraron las puertas de las aulas y se acurrucaron en las esquinas.

Algunos recuerdan haber escuchado disparos desde afuera y alguien tratando de abrir sus puertas. Algunos contaron que saltaron por las ventanas.

El tiroteo en la Escuela Secundaria Central de Artes Visuales y Escénicas dejó dos personas muertas: la estudiante Alexandria Bell, de 15 años, y la maestra Jean Kuczka, de 61. Varios estudiantes también resultaron heridos en el tiroteo.

El atacante fue identificado como Orlando Harris, quien se graduó de la escuela el año pasado y regresó el lunes con un extenso arsenal y una nota escrita a mano, según la policía de St. Louis. Murió en un hospital después de un tiroteo con policías.

El estudiante Alex Macias dijo que era una mañana cualquiera hasta que el subdirector llamó por el intercomunicador con una señal que solo escuchan durante los simulacros de atacante activo. Luego oyeron disparos, dijo el estudiante a KSDK, afiliada de CNN.

El atacante dejó una nota que decía: 'No tengo amigos. No tengo familia'

Después del tiroteo, los investigadores del FBI encontraron una nota escrita a mano en el automóvil que Harris condujo a la escuela.

El comisionado de policía de St. Louis, Michael Sack, detalló algunos de los pasajes: “No tengo amigos. no tengo familia. Nunca he tenido novia. Nunca he tenido vida social. He sido un solitario aislado toda mi vida”, decía la nota, según Sack. “Esta fue la tormenta perfecta para un atacante en masa”.

El comisionado dijo que el atacante tenía su arma de fuego desenfundada cuando llegó a la escuela y llevaba puesto una pechera con siete cargadores de municiones. También llevó más municiones en una bolsa y arrojó cargadores adicionales en la escalera y en los pasillos a lo largo del camino.

“No se tarda mucho en acabar un cargador mientras miras un pasillo largo o subes o bajas una escalera o entras en un salón de clases”, dijo Sack. “Esta podría haber sido una escena horrible. No fue por la gracia de Dios y que los policías estaban tan cerca como estaban, y respondieron de la manera que lo hicieron”.

El comisionado de policía ha acreditado una respuesta policial rápida, puertas cerradas y capacitaciones previas para prevenir más muertes.

Con información de CNN.