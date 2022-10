California está a punto de ser la cuarta economía más grande del mundo

(NOTICIAS YA).-California está a punto de superar a Alemania como la cuarta economía más grande del mundo, y continúa superando a la nación y a otros países en crecimiento del PIB, valor de mercado de las empresas, energía renovable y más, detalló un informe de Bloomberg.

“El crecimiento del estado continúa superando a otros estados y naciones… Los mejores días de CA están por venir", dijo el gobernador Gavin Newsom vía Twitter.

Estas son algunas de las principales conclusiones de los datos de Bloomberg:

BREAKING: California is poised to now become the 4th largest economy in the WORLD.

Our growth continues to outpace other states and nations as we overtake Germany’s spot on the global stage.

Despite the nay sayers -- CA’s best days are ahead of us. https://t.co/fTPXsd40hj.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) October 24, 2022