Presencia de un puma alarma a vecinos de un vecindario de Los Angeles

(NOTICIAS YA).-Un puma fue visto en el área de Brentwood, al este de Los Angeles, este jueves desde la mañana hasta la tarde, alarmando a habitantes del lugar y ocasionando incluso el cierre preventivo de una escuela primaria.

La Policía respondió al llamado de auxilio en la zona de Gretna Green Way y San Vicente Boulevard poco después de las 10 de la mañana, detalló City News Service.

El puma inicialmente permanecía escondido entre unos árboles en un callejón cercano al club de golf de Brentwood.

Al arribo de funcionarios del Departamento de Pesca y Vida Silvestre, el felino se movió del lugar deambulando por las calles aledañas mientras intentaban lanzar dardos tranquilizantes para trasladarlo al hábitat adecuado más cercano, según informaron medios locales.

Poco después de las 4 pm, los funcionarios del departamento capturaron al puma al otro lado de la calle del club de golf.

Los intentos anteriores de lanzarle un dardo al león “no funcionaron”, dijo Daly, y explicó que es menos probable que un animal agitado acepte la medicina tranquilizante.

Mientras los intentos de capturar al puma continuaban durante la tarde, San Vicente Boulevard cerró en ambas direcciones y la escuela Brentwood Science Magnet cerró de manera preventiva para resguardar al cuerpo estudiantil.

#BREAKING the #mountainlion in #Brentwood has been captured alive, is now asleep after being tranquilized earlier is has been taken away by @CaliforniaDFW @ABC7 pic.twitter.com/KYwMKZtTXI

— Josh Haskell (@abc7JoshHaskell) October 27, 2022