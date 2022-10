Una mujer hispana asegura que sus inquilinos por más de un año no le han pagado la renta y no quieren salirse de su propiedad

Mujer hispana de Las Vegas dice que inquilinos no le quieren pagar la renta ni tampoco salirse de su casa

“No se puede y por mas que hacemos cosas , no se van que podemos hacer nosotros ya estamos ya les estamos pagando lo de cada mes.”

Esta residente quien por motivos de seguridad decidió mantenerse bajo el anonimato, en exclusiva para Noticias Univision, nos cuenta que es dueña de una vivienda en la ciudad de Las Vegas y quienes habitan su propiedad no le quieren pagar la renta y no sabe qué hacer.

“Nosotros estamos mal, a veces nos desesperamos, a veces chocamos con mi esposo, porque estamos batallando con los billetes y ya debo dinero y por eso estoy desesperada.”

Según nos cuenta, es esta la residencia que usted ve en pantalla donde presuntamente los inquilinos además han hecho destrozos y ella ha tenido que pagar por los daños que le han hecho a su casa.

“Ya subió a 7 mil lo que hicieron dejaban basura y grasa del carro mande a lavar al otro día otra vez ensucian, la asociación nos sigue mandando cartas a nosotros y a nosotros nos responsabilizan por que como nosotros somos los dueños.”

“Si el contrato está vencido y si la persona no ha pagado la renta hay como desalojarlos primeramente simplemente una notificación de desalojo se les da 30 días para que salgan de la propiedad, al no hacer eso el próximo paso es pedirle a un juez que los saque por quedarse más tiempo de lo que indica el contrato y segundo por no haber pagado la renta.”

Sin embargo esta residente dice que anteriormente ha llevado su caso con un juez pero que no le han resuelto nada ..

“Con el juez no hace nada el abogado ha intentado no puede, prácticamente nos estamos hundiendo.”