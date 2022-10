Alistan colecta de medicamentos caducados o en desuso en San Diego

(NOTICIAS YA).-Para promover la eliminación anónima de medicamentos innecesarios, la Administración para el Control de Drogas (DEA), realizará un evento el sábado 29 de octubre con motivo del Día Nacional de Devolución de Medicamentos Recetados.

La dependencia notificó que habilitarán 23 lugares de entrega en los condados de San Diego e Imperial.

Recolectarán tabletas, cápsulas, parches y otras formas de medicamentos recetados. Los sitios de recolección no aceptarán jeringas, objetos punzocortantes ni drogas ilícitas. Los productos líquidos, como el jarabe para la tos, deben permanecer sellados en su envase original. La tapa debe estar herméticamente sellada para evitar fugas. El evento también continuará aceptando dispositivos de vapeo y cartuchos siempre que se retiren las baterías de litio.

Big shout out! to federal employees all across the Capitol Federal Region participating in the Federal #TakeBack . Together protecting the safety and health of communities across the United States. Two more days for National Take Back Day- October 29. pic.twitter.com/a4j9E8aWH9

Durante más de una década, la DEA ha brindado una oportunidad fácil y gratuita para deshacerse de los medicamentos almacenados en el hogar que son susceptibles de uso indebido y robo, detalló en un comunicado.

El uso indebido de opioides permanece en niveles epidémicos en los Estados Unidos. Según un informe publicado por la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA), la mayoría de las personas que abusaron de un medicamento recetado obtuvieron el medicamento de un familiar o amigo.

Attention any Veterans who have unused medication and need a secure to disposal location. Please join us for the DEA National RX takeback. Available on both Oct. 28 and Oct. 29 at various locations. Check out the flyer for more details! #takeback #disposal #DEAnational pic.twitter.com/YEm9foG7MZ

