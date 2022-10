Elon Musk toma el control de Twitter y despide a sus principales ejecutivos

(NOTICIAS YA).- La polémica adquisición de Twitter por parte de Elon Musk por fin se realizó la venta fue por $44.000 millones de dólares, según la información enviada por la compañía, poniendo al hombre más rico del mundo a cargo de una de las plataformas de redes sociales más influyentes del mundo.

La compañía dijo que el acuerdo "entró en vigencia" este jueves, como parte de una presentación que notifica su intención de dejar de cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York.

Tras completar la compra, Elon Musk despidió al CEO Parag Agrawal y a otros dos ejecutivos, según dos personas familiarizadas con la decisión.

El cierre del acuerdo elimina una nube de incertidumbre que se ha cernido sobre el negocio, los empleados y los accionistas de Twitter durante gran parte del año.

Después de aceptar inicialmente comprar la compañía en abril, Musk pasó meses intentando salir del trato, primero citando preocupaciones sobre la cantidad de bots en la plataforma y luego denuncias planteadas por un denunciante de la compañía.

Pero la adquisición de Musk y los despidos inmediatos de algunos de sus principales ejecutivos ahora plantean una serie de nuevas preguntas para el futuro de la plataforma y los muchos rincones de la sociedad afectados por ella.

A principios de esta semana, Musk visitó la sede de Twitter en San Francisco para reunirse con los empleados. También publicó una carta abierta a los anunciantes de Twitter, diciendo que no quiere que la plataforma se convierta en un "infierno de todos contra todos donde se puede decir cualquier cosa sin consecuencias".

Elon Musk tendrá que pagar a tres ejecutivos despedidos de Twitter casi $200 millones de dólares

Los tres principales ejecutivos de Twitter a los que Elon Musk despidió este jueves saldrán por la puerta con unos US$ 187 millones en sus cuentas bancarias.

El exCEO Parag Agrawal, el ex director financiero Ned Segal y la ex directora jurídica Vijaya Gadde fueron destituidos después de que Musk tomara el control de la compañía a última hora de este jueves, según una fuente familiarizada con la situación.

Los ejecutivos habrían recibido una gran parte de ese dinero, incluso si hubieran permanecido a bordo bajo la nueva administración. Ellos y otros accionistas recibirán pagos de Musk después de que él comprara sus acciones por US$ 54,20 cada una.

Agrawal, que asumió el título de CEO hace poco menos de un año, tenía la menor participación accionarial de los tres: 155.000 acciones por valor de US$ 8,4 millones al precio que pagó Musk. Segal recibirá US$ 22 millones por las 406.000 acciones que posee, mientras que Gadde se irá con US$ 34,8 millones por sus 642.000 acciones.

Pero también reciben una compensación en caso de despido según una cláusula del acuerdo de fusión aprobado por los accionistas. Esto incluye un año de salario base: US$ 1 millón para Agrawal y US$ 600.000 para Segal y Gadde. También recibirán un año de seguro médico, por valor de unos US$ 73.000 entre los tres.

Con información de CNN.