Identifican a mujer hallada sin vida en Bob Hope y Mission Ridge

(NOTICIAS YA).-La mujer encontrada en El Paso, cerca de la intersección de Mission Ridge Blvd. y Bob Hope, ha sido identificada.

ACTUALIZACIÓN:

De acuerdo al reporte policial, se trata de una mujer de nacionalidad guatemalteca, Delmy Odilia Timal Urtado, de 42 años.

La identificación y reconocimiento de familiares fueron posibles gracias a los esfuerzos de colaboración entre el Médico Forense del Condado de El Paso

Office, el Consulado de Guatemala en Del Rio Texas, y la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso.

La investigación todavía está en curso y no hay otra información hasta el momento.

REPORTE INICIAL:

El 19 de octubre de 2022, a las 09:21 am, la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso recibió una llamada indicando que había un cuerpo en el área desértica cerca de Bob Hope Dr. y Mission Ridge Blvd.

Se enviaron oficiales a la cuadra 12900 de Bob Hope Dr en referencia a un Welfare Check.

Los agentes llegaron a las 09:26 am. y eran dirigió aproximadamente 100 yardas hacia el área desértica, donde localizaron el cuerpo de una mujer. Los detalles son limitados ya que la mujer no ha sido identificada y los familiares no han sido localizados.

Las circunstancias que rodean al incidente son sospechosas. El caso está siendo manejado como un homicidio por la Oficina del Sheriff.