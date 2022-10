VIDEO: Disney estrena "Reflect" que está protagonizada por una joven bailarina de talla grande

(NOTICIAS YA).- La inclusión de Disney sorprende nuevamente a sus fanáticos con "Reflect" es un cortometraje sobre una joven bailarina de ballet llamada Bianca que lucha con su imagen corporal.

Aunque la película se estrenó por primera vez en la plataforma en septiembre como parte de la serie Short Circuit Experimental Films del estudio, muchos usuarios de las redes sociales ahora celebran "Reflect" como una victoria para la representación entre las jóvenes.

La positividad corporal es algo en lo que la directora Hillary Bradfield cree firmemente, dijo en una entrevista que aparece al comienzo del corto. Hacer la película desde la perspectiva de un bailarín, explicó, se sintió natural.

"Mirar tu postura y revisar las cosas en el espejo es parte del oficio, así que parecía una muy buena manera de ponerla en ese entorno en el que tiene que mirarse a sí misma y no quiere hacerlo. dijo Bradfield.

En el corto, Bianca puede superar sus sentimientos negativos y bailar libremente. Pero la positividad corporal y la autoaceptación pueden ser más fáciles de decir que de hacer, dijo Bradfield.

"Cuando la gente vea el corto, espero que se sientan más positivos sobre sí mismos y cómo se ven, y se sientan bien con las partes difíciles de su viaje", dijo Bradfield. "A veces vas al lugar oscuro para llegar al buen lugar. Y eso hace que el buen lugar sea mucho más hermoso".

Disney ha dado múltiples pasos en los últimos años para mejorar la diversidad de sus personajes en sus películas animadas. A principios de este año, el programa "Baymax", un derivado de "Big Hero 6", presentó a un personaje transgénero. En 2020, Disney's Pixar lanzó su primera película animada protagonizada por un personaje negro, con "Soul".

Estas representaciones recientes difieren de las vistas en muchas de las películas anteriores de la compañía.

La película de Disney/Pixar "Wall-E", estrenada en 2008, retrató negativamente la obesidad en humanos como sinónimo de destrucción ambiental, una descripción perezosa que carecía de matices, según algunos críticos.

An all-new Short Circuit Experimental Film has arrived! Stream “Reflect” and all the Short Circuit Experimental Films by Walt Disney Animation Studios artists now on @DisneyPlus. 🩰 🎆 pic.twitter.com/c0gw5U4ecc

— Disney Animation (@DisneyAnimation) September 14, 2022