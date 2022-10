Mujer recupera a su perro robado por una repartidora de Amazon en San Diego

(NOTICIAS YA).-Un perro de raza golden retriever, que había sido robado, se reunió con su dueña este domingo después de que los detectives del alguacil rastrearon y arrestaron al presunto ladrón bajo sospecha de hurto mayor y otros cargos, informó City News.

El robo ocurrió el 9 de octubre, cuando el perro de nombre Finn, desapareció de la casa de su dueña, Denise Reppenhagen, ubicada en Hollyridge Drive en Encinitas, al norte de San Diego, luego de que un miembro de la familia dejara abierta la puerta del garaje, detalló el Departamento del Sheriff del condado de San Diego.

Durante semanas, Denise buscó en el vecindario, contactó a los vecinos y refugios para animales, y distribuyó volantes con la esperanza de localizar a su perro que creía extraviado.

Sin embrago, el 26 de octubre, uno de sus vecinos revisó el video de vigilancia de una cámara de seguridad doméstica, tomada el 9 de octubre, para ayudar a localizar Finn.

Las imágenes mostraban a una mujer que realizaba entregas de Amazon en el vecindario, incluso en la casa de Reppenhagen. El video también mostraba a la mujer cargando a Finn dentro de su auto para posteriormente arrancar e irse.

El alguacil del condado de San Diego dijo que un televidente vio la cobertura de noticias sobre el presunto secuestro del animal y contactó a los detectives diciendo que sabía quién era el conductor.

PLEASE HELP US FIND FINN $500 REWARD. NO QUESTIONS ASKED! pic.twitter.com/ZNr5aSVPi4

— Denise Reppenhagen (@Deniseswellyoga) October 15, 2022